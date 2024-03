Verona - Sassuolo 1-0 | Brutto colpo per i neroverdi in uno scontro diretto

Il Sassuolo affronta una partita decisiva al Bentegodi di Verona e fallisce a causa dell'ennesimo errore in disimpegno: un singolo episodio che decide un match teso e nervoso e che condanna i neroverdi del neo-allenatore Ballardini ad una sconfitta molto pesante in uno scontro diretto. Hellas che ottiene i massimo risultato con il minimo sforzo.

La cronaca

Primo tempo che inizia in maniera guardinga per entrambe le formazioni. Al 13' Thorstvedt ci prova e Montipò respinge. Poche le occasioni da gol, con le squadre forse più attente a coprirsi che a tentare di far male. Al 33' doppio ottimo intervento di Consigli sui tiri di Suslov e Noslin.

La ripresa inizia con un gol sfiorato su punizione da Berardi al '51. Poi una pessima notizia per il Sassuolo, che perde lo stesso Berardi per infortunio: una sospetta rottura del tendine d'Achille che rappresenta una tegola sulla stagione già martoriata del talento neroverde e per la stessa squadra di Ballardini.

Al 69' ci prova ancora Thorstvedt, il migliore dei suoi, ma viene murato dalla difesa. Al 78' minuto la svolta: errore grave in disimpegno del Sassuolo, Swiderski ruba palla e si trova a tu per tu con Consigli, battendolo con un rasoterra.

La partita si innervosisce e diventa sempre più frammentaria. Nel finale il Sassuolo ci prova, ma le energie fisiche mentali sono al lumicino.

Il tabellino

HELLAS VERONA-SASSUOLO 1-0

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua (89′ Magnani), Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin (59′ Mitrovic), Suslov (89′ Rúben Vinagre), Lazovic (66′ Bonazzoli); Henry (66′ Swiderski)

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Henrique, Boloca (66′ Racic), Berardi (59′ Castillejo), Thorstvedt (80′ Volpato), Laurienté, Pinamonti (80′ Mulattieri)

Arbitro: Sig. Maresca di Napoli.

Reti: 79′ Swiderski

Ammoniti: 47′ Henrique (S), 51′ Dawidowicz (H), 69′ Castillejo (S), 80′ Serdar (V), 89′ Coppola (V)