Divise Leo Shoes Modena Volley, torna di moda il giallo canarino

Domani parte la Supercoppa con la trasferta di Perugia e il ritorno a Modena è previsto per la prossima settimana. C'è grande voglia di volley, anche se per pochi intimi almeno all'inizio, sperando nel graduale ritorno alla normalità. Una rosa di tutto rispetto, tra giovani azzurri ed esperti talentuosi. Christenson, il capitano gialloblu, e Grebennikov sono i punti di riferimento di Andrea Giani. Intanto sono state presentate le maglie da gioco, che segnano un gradito ritorno al passato: il giallo, il colore di Modena.

Tra ieri e oggi sono state svelate le maglie home e away della Leo Shoes che prenderà parte a tutte le competizioni della nuova stagione 2020/21 che partirà domani con la semifinale di andata di Supercoppa con Perugia.

"DI NUOVO IN GIALLO" è il claim che accompagna la presentazione della nuova divisa che indosseranno Micah Christenson e compagni, una divisa che torna ad avere il giallo “Modena” come colore dominante.

Dalla ricerca di una nuova grafica e di un diverso stile sono dunque nate, grintose ed accattivanti, le nuove divise Erreà che sostituiscono le ampie righe orizzontali delle ultime stagioni con il giallo come colore principale riservando al blu scuro solo il collo tagliato a V, la manica ed il fianco sinistro.

La seconda divisa, nello stesso design minimal, si presenta invertita rispetto a quella home, completamente blu con dettagli e profili in giallo.

Si conferma, invece, come per la passata stagione, l’impiego del tessuto Aria con cui sono realizzate tutte le maglie, filato italiano di ultima generazione che si contraddistingue per speciale finezza e traspirabilità. Dotato di minuscoli microfori da cui entra aria e fuoriesce calore, aderente ma leggero, Aria risulta ideale per assicurare massimo confort in gara garantendo al contempo un’impeccabile vestibilità.

