Superlega, Modena esonera coach Petrella

Francesco Petrella. Nel turno di pausa dal campionato il Modena Volley esonera il suo capo allenatore. Fatale la sconfitta contro Padova nel turno infrasettimanale. “La presidente Giulia Gabana e tutta Modena Volley ringraziano il tecnico per la correttezza e la professionalità dimostrate. La società augura a Francesco tutto il meglio per il prosieguo della carriera professionale” si legge nel comunicato.

Una decisione praticamente inevitabile: la squadra ha raccolto cinque sconfitte nelle ultime sei giornate di campionato, alcune delle quali maturate anche contro formazioni di più bassa classifica; in realtà i ko sono sei in tutto se si conta anche la gara secca di Coppa Italia. Al momento Modena è ottava in classifica, ultimo posto libero per i playoff, a pari punti di Cisterna.

L’allenamento di questa domenica, 28 gennaio, è stato condotto dall’assistente Nicolò Zanni.