Superlega, suonata la campanella per il Modena Volley: gruppo al lavoro

Modena Volley: è suonata ufficialmente la campanella per la stagione 2022/2023. Il gruppo, non al completo per gli impegni con le varie nazionali, si è riunito questa mattina, 17 agosto, per la preparazione. In palestra ha fatto e farà da guida coach Sebastian Carotti, dato che Andrea Giani ora veste i panni di ct della nazionale francesce. Oltre all'allenatore assenti Bruno, Ngapeth, Krick e Lagumdzija.

"Avere tanti giocatori in queste prime fasi della preparazione è un bel vantaggio - ha spiegato Sebastian Carotti -, ci permette di lavorare al completo. Come sempre ad inizio stagione c’è tanto entusiasmo, ho detto ai ragazzi che dovremo lavorare con lucidità e qualità per preparare il campionato. Il nostro obiettivo è un percorso di crescita individuale e di squadra; sappiamo che sulla carta ci sono alcune squadre più avanti di noi ma faremo di tutto per "dargli molto fastidio"".

Anche il veterano Dragan Stankovic è carico per la ripartenza: !Al centro ci sarà una bella sfida tra di noi e come sempre giocherà chi se lo merita, tutti daremo il massimo per aiutare la squadra. Il riposo estivo è stato importante anche per scaricarsi dopo una stagione come la scorsa con tanti alti e bassi, siamo ancora delusi ma questo ci darà voglia ancora più grande di fare bene quest’anno a partire da oggi".

Ha chiuso Tommaso Rinaldi: "Sono andato via da Modena per crescere e poter tornare qui con la consapevolezza di poter giocare in quello che è il campionato più bello del mondo. Il posto da titolare non è assicurato al 100% e questo è normale, io sono qui per dire la mia e mi impegnerò al massimo per farlo. Il mio obiettivo è la Nazionale maggiore, spero di conquistarla al più presto".