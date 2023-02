A2. BSC Materials Sassuolo, vittoria e 3° posto: contro Busto Arsizio è ancora Manfredini show

In quattro set di fuoco, la BSC Materials Sassuolo supera la Futura Volley Busto Arsizio nel recupero della quarta giornata di ritorno e sale al terzo posto in solitaria. Un successo fondamentale e fortemente voluto che consente alle emiliane di raggiungere il terzo posto solitario nel girone A della Serie A2 di volley femminile.

Primo set. Venco, dovendo rinunciare a Pomili, si affida al 6+1 con Scacchetti al palleggio in diagonale con Busolini, al centro Manfredini-Civitico, Vittorini – la ex Pistolesi in banda con Pelloni libero. Amadio, recuperate Tonello e Leketor con la sola Fiorio out, opta per riparte con il sestetto classico con Balboni in palleggio in diagonale con Zanette, Member-Meneh con Arciprete in banda, Tonello – Botezat al centro, Mistretta libero. Parte bene la squadra di casa, prima a trovare il mini break con la pipe di Pistolesi (5-2). Immediata la reazione bustocca per il 5-5 con la doppietta di Balboni. Nuovo botta e risposta da cui ne esce avanti ancora Sassuolo a +3 sul muro di Civitico su Zanette (10-7). Provano l’allungo le biancoblu con l’affondo di Busolini (14-10). Mantiene la distanza di sicurezza la Bsc, coach Amadio allora ferma tutto (17-13). Alla ripresa non riesce a cambiare passo la Futura e Manfredini al centro tiene la distanza di sicurezza (22-18). Nel finale si fanno vedere le cocche che riducono ad una sola lunghezza il gap con Tonello (22-21). Pistolesi trova il mani out e regala due set ball alle sue (24-22). Buona la prima ancora con Pistolesi che affonda il 25-22.

Secondo set. Primo vantaggio biancorosso, il turno dai 9 metri di Tonello crea difficoltà alla retroguardia sassolese ed è 3-7 messo a terra da Arciprete. Accorcia subito la squadra di casa, ma l’errore di Pistolesi fissa nuovamente il +4 (6-10). Provano ad allungare le cocche, a +6 sul fallo in palleggio di Busolini (8-14). Venco chiama a rapporto le sue e prova a giocarsi la carta Martinez-Vela al posto di Busolini (8-15). Pigia sull’acceleratore la Futura e sono nove le lunghezze di vantaggio sull’affondo di Zanette (10-19). Continua senza sosta la corsa biancorossa, Civitico commette invasione e indirizza il set (13-23). Ci pensa Leketor a mettere a terra il pallone che vale la bellezza di dieci set point (14-24). Sassuolo ne annulla tre, ma alla quarta va out il servizio proprio di Civitico per il 17-25 finale.

Terzo set. Sassuolo interrompe per prima il botta e risposta e trova il mini break, ma non basta la Futura risponde immediatamente e ripristina subito l’equilibrio (6-6). Si gioca il lungo punto a punto fino al 8-8 quando sono le padrone di casa a trovare il vantaggio (11-8). Amadio si gioca la carta Pandolfi al posto di Botezat non al 100%, prova ad allungare Sassuolo che trova il +5 con il muro su Tonello e il tocco di seconda di Scacchetti (15-10). Sul +6 biancoblu, cambio di diagonale tra le fila bustocche con Venco e Badalamenti in campo (17-11). Perdono la bussola le cocche compagne e la Bsc ne approfitta per prendersi nove lunghezze di vantaggio (21-12). Suona la sveglia in casa biancorossa (0-4) sul turno di servizio di Leketor e gap che si riduce (22-18). Manfredini spedisce out prima, ma affonda poi regalando tre set ball alle sue (24-21). Buona la prima ancora con la stessa centrale che mette a terra il pallone del 25-21 finale.

Quarto set. Consueto punto a punto iniziale che si interrompe solo sul 6-6 quando le padrone di casa trovano il primo allungo e Amadio ferma tutto (8-6). Alla ripresa sono ancora le biancoblu a premere sull’acceleratore e scappare a sei lunghezze sempre sul turno di servizio di Pistolesi (12-6). Interrompe l’onda proprio la neo entrata Badalamenti (12-7). Manfredini fa doppietta ed è fuga delle padrone di casa (16-8). Invade il campo avversario Tonello e Pistolesi piazza il +10 per le sassolesi che indirizzano la gara (19-10). Nel finale, ormai scritto, amministra il vantaggio la Bsc e Pistolesi affonda il diagonale che mantiene la distanza di sicurezza (23-13). Busolini regala la bellezza di dieci match ball alle compagne (24-14). Buona la prima con l’errore di Arciprete che scrive la parola fine alla gara (25-14). Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-22; 17-25; 25-21; 25-14)

SASSUOLO: Pelloni (L), Masciullo 0, Dhimitriadhi 0, Vittorini 6 , Scacchetti 6, Bondavalli 0, Manfredini 20, Busolini 11, Pistolesi 18, Martinez Vela 1, Rosculet n.e., Civitico 11, Cappellini (L). All.: Venco

BUSTO ARSIZIO: Venco 1, Milani ne, Fiorio n.e., Badalamenti 2, Balboni 4, Mistretta (L), Morandi (L), Tonello 8, Zanette 12, Arciprete 15, Botezat 2, Pandolfi 3, Member-Meneh 10. All. Amadio