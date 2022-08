Volley femminile A2: domani inizierà il raduno della Pallavolo Montale

La preparazione della Pallavolo Montale prenderà il via domani, lunedì 22 agosto 2022 alle ore 14:00. Il ritrovo è stato fissato a Montale, per la precisione presso la palestra “Anna Frank”. La formazione emiliana non vede l’ora di confrontarsi con la Serie A2 dopo la trionfale cavalcata dell’ultima stagione. Come sottolineato dal dg Nicola Cioni, l’obiettivo sarà quello della salvezza, per cui lottare fino all’ultima giornata, un traguardo che non sarà semplice da raggiungere, ma che al tempo stesso è assolutamente possibile.

Tra l’altro, nei giorni scorsi lo stesso Cioni ha spiegato come il mercato per la stagione 2022-2023 non sia ancora chiuso: Montale è alla ricerca di una giocatrice straniera che possa fornire il suo contributo in termini di personalità ed esperienza, un profilo ancora misterioso che comunque non diventerà un’ossessione, visto che l’attuale roster viene già considerato altamente competitivo.