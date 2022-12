A2: il girone di ritorno dell'Emilbronzo 2000 Montale comincia con il derby contro Sassuolo

Inizia il girone di ritorno per l’Emilbronzo 2000 Montale, che per la 12ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, nel giorno di Santo Stefano, sarà di scena al “PalaPaganelli” per il derby con la BSC Materials Sassuolo. Di seguito le modalità per acquistare i tagliandi d’ingresso. La gara tra BSC Materials Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale si disputerà lunedì 26 dicembre 2022 (ore 17:00) presso il “PalaPaganelli” di Sassuolo (Modena). L’acquisto dei tagliandi sarà possibile solamente il giorno stesso del match, dalle ore 16:00 in poi, presso i botteghini dell’impianto sassolese.

Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, sarà possibile seguire la diretta streaming del match (in chiaro) sul canale YouTube “Volleyball World Italia” e in simulcast su Volleyball World TV, con la telecronaca di Andrea Lolli. È un derby che può dire molto sulle ambizioni di classifica di entrambe le squadre. Montale ha 12 punti all’attivo e vuole risollevarsi dalle parti basse del girone, mentre Sassuolo è al quarto posto con 20 punti complessivi conquistati finora. All’andata finì 3-2 per la BSC Materials che riuscì a rimontare i primi due set vinti dall’Emilbronzo 2000, chiamata dunque a un pronto riscatto a distanza di due mesi.