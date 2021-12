A2: per la Green Warriors Sassuolo un 26 dicembre impegnativo, oggi in campo a Macerata

Altro giro, altra corsa. Oggi, giorno di Santo Stefano, vedrà di nuovo in campo lo spettacolo dellaper la seconda di ritorno che per lavuol dire la trasferta marchigiana presso i Banca Macerata Forum contro la. Un altro passo in un dicembre ricco di impegni, con due squadre che affrontano per quella che è la terza partita nell’arco di una settimana. La CBF Balducci può affrontare lo slancio di chi ha dato una prova di forza importante nel quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa di A2, piegando con autorevolezza la LPM BAM Mondovì, mentre Sassuolo è appena stata eliminata.

Luca Paniconi, allenatore delle maceratesi, ha così commentato il match in programma tra poche ore: “Siamo consapevoli di vivere un momento buono. La squadra si è ritrovata nella partita di Ravenna e ha avuto un’altra conferma con la grandissima prestazione a Mondovì, al cospetto di una squadra di grande valore. Siamo fiduciosi ma allo stesso tempo consapevoli della difficoltà dell’impegno perché Sassuolo, soprattutto in questo momento è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque”.

All’andata si impose la CBF non senza fatica, visto che la partita terminò al tie-break. Paniconi ha riservato parole al miele per le neroverdi: “Loro ultimamente hanno cambiato qualcosina, hanno avuto un infortunio e hanno sostituito Dhimitriadhi con Moneta. Hanno una straniera nuova, Rasinska, al posto di Anikeeva. Sanno giocare bene e quindi vanno affrontate con determinazione e con la consapevolezza di avere davanti un avversario forte”. Fischio d'inizio alle ore 17. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Youtube dal canale Volleyball World.