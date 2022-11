A2: Montale lotta fino all'ultimo ma Mondovì non fa sconti, 3-1 per le piemontesi al PalaMagagni

Nuovo stop casalingo per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nel match della 7ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, si arrende davanti alla forza dell’LPM BAM Mondovì. Non riesce l’impresa alle nerofucsia allenate da coach Ghibaudi, che lottano ma alla fine devono cedere al maggior livello tecnico delle avversarie. Nonostante una falsa partenza, Fronza e compagne riescono a pareggiare l’incontro con un’ottima prova di carattere nel secondo parziale. Alla lunga, però, è venuta fuori tutta la qualità delle monregalesi capitanate da Bisconti. Alla fine Mondovì torna a casa col bottino pieno dal “PalaMagagni”, e prosegue la sua risalita verso le zone alte della classifica.

Per Montale non è tutto da buttare, anche perché probabilmente più di così non si poteva fare. In classifica vanno segnalate le vittorie di Lecco sul campo di Sassuolo al tie-break, poi le sconfitte per Club Italia e Offanengo, mentre Como ha vinto da tre in casa. Sarà proprio quest’ultima l’avversaria di Montale nel prossimo turno, in un altro match che le nerofucsia giocheranno nuovamente al “PalaMagagni”. Domenica 27 novembre, ci sarà subito l’opportunità per rifarsi in quello che, tra le altre cose, sarà uno scontro diretto per la salvezza. Ghibaudi ha qualche motivo per sorridere, perché oltre ad una prestazione da non buttare, c’è stato anche il ritorno di Sara Angelini, che rispetto alle partite precedenti ha avuto modo di rimanere in campo per diversi scampoli di partita.

Top scorer, oltre che MVP di giornata, è senza dubbio la monregalese Clara Decortes (26 punti), autrice di una prestazione pressoché perfetta. La miglior realizzatrice di Montale è invece Aneta Zojzi (14 punti). L’avvio di primo set è equilibrato, con Ghibaudi che conferma Bozzoli in luogo di Zojzi mentre Solforati schiera il sestetto tipo. Mondovì tenta la fuga (9-6) e Ghibaudi chiama il primo time-out. Il parziale non svolta e le monregalesi allungano ulteriormente (14-7) fino a portare a casa il parziale col punteggio di 25-16 (6 punti per Grigolo, 4 per Decortes). Nel secondo parziale Ghibaudi schiera dall’inizio Zojzi per Bozzoli. Partono meglio le ospiti (4-1), poi sale in cattedra capitan Fronza e Montale rialza la testa portandosi avanti 6-4.

L’infrazione di Decortes e l’attacco out di Riparbelli portano Montale sul più cinque (13-8) col conseguente primo time-out di Solforati. Un vantaggio che Montale mantiene e incrementa nel finale andando a vincere il set 25-18 (8 punti per Zojzi, 5 per Decortes). Sestetti invariati a inizio terzo set. 5-5 in avvio, fino all’8-5 per Mondovì col time-out di Ghibaudi. Nerofucsia più fallose rispetto al secondo set, e Mondovì ne approfitta prima per scappare (16-10) e poi per riportarsi avanti nel match con il 25-19 (8 punti per Decortes, 4 per Longobardi). L’avvio di quarto set sorride a Montale, che va avanti 5-2 e “costringe” Solforati all’immediato time-out. Stop che funziona e porta le ospiti avanti 7-5. Mondovì mantiene questo vantaggio e lo incrementa col passare dei minuti (21-16) fino a vincere il set col punteggio di 25-17 (9 punti per Decortes, 3 per Pizzolato e Grigolo).

Le parole della nerofucsia Amelia Bici a fine partita: “Un peccato non aver concretizzato la rimonta nel quarto set, avrebbe cambiato la partita. I servizi di Mondovì? Abbiamo retto più di altre volte in ricezione e per questo dobbiamo essere soddisfatte. Di certo bisogna continuare a lavorare sulla coordinazione muro-difesa in cui loro sono state impeccabili. La prossima in casa con Como? Molto più importante di questa, è necessario portare a casa punti per avvantaggiarci in classifica”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-LPM BAM MONDOVÌ 1-3 (16-25; 25-18; 21-25; 17-25)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 4, Visintini 7, Bozzoli 5, Frangipane 9, Rossi 3, Fronza 10, Bici (L1), Mammini 0, Angelini 1, Mescoli 3, Zojzi 14, Bonato ne, Aguero ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

LPM BAM MONDOVÌ: Takagui 1, Decortes 26, Longobardi 10, Grigolo 15, Pizzolato 8, Riparbelli 6, Bisconti (L1), Giubilato 0, Colzi 2, Giroldi 0, Zech ne, Populini ne. All.: Matteo Solforati.