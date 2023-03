A2. La Pool Promozione della BSC Materials Sassuolo comincia nel peggiore dei modi

Prima gara della Pool Promozione amara per la BSC Materials Sassuolo, che sul campo della Cda Talmassons cede 3-1. 6+1 per Coach Venco: Scacchetti in palleggio, Busolini opposto, al centro Manfredini e Civitico, in posto quattro Vittorini e Pistolesi. Il libero è Pelloni. Dall’altra parte della rete, Coach Barbieri scende in campo con Eze Blessing al palleggio, Taborelli opposto, al centro Caneva e Costantini, in posto quattro Milano e Rossetto. Il libero è De Nardis.

Primo set. L’avvio di primo set è equilibrato (5-5, 8-8). Le due formazioni continuano a procedere a braccetto (11-11) rispondendosi colpo su colpo (14-14). Sassuolo cerca il break (15-17), ma Talmassons ricuce subito (17-17). Civitico in primo tempo firma il 19-20, ma Talmassons si mantiene a contatto (21-21). Manfredini trova il 23-24, poi Civitico ferma Taborelli per il 23-25.

Secondo set. Parte subito Talmassons (4-1, 7-3). Rossetto tiene avanti le sue e Coach Venco decide di fermare prontamente il gioco (9-3). Sassuolo fatica in ricezione, con Caneva che firma l’ace dell’11-3. Pistolesi tiene in scia le sue (12-7), poi Eze ferma Vittorini per il 16-9. Coach Venco cerca alternative con il doppio cambio (Masciullo e Martinez in per Busolini e Scacchetti), poi due errori tra le fila delle padrone di casa regalano a Sassuolo il 18-13. Talmassons però non si scompone e si mantiene avanti (20-15). Il muro di Costantini su Pistolesi vale il 23-17, poi Caneva chiude 25-18.

Terzo set. Il set prende subito la via dell’equilibrio (4-4). Il muro di Civitico su Taborelli vale il 7-7, poi Pistolesi firma il 7-9. Taborelli ricuce (9-9), poi la Cda tenta l’allungo con Milano (12-10). Sassuolo si mantiene a contatto (14-13), poi Talmassons piazza il break che vale il 17-13 ed il time out per Coach Venco. Eze ci mette la firma dai nove metri (19-13), poi Taborelli chiude uno scambio lungo per il 21-13. Rossetto firma il 24-14, poi Caneva chiude 25-15.

Quarto set. Il quarto parziale si apre con una girandola di cambi in casa Sassuolo: Manfredini in posto quattro, Busolini al centro e Martinez opposto. Talmassons però non si scompone e si porta subito avanti 5-1. Sassuolo ci prova con Pistolesi in pipe (7-3), ma le padrone di casa allungano ancora con Costantini a muro (11-4). La BSC però non si dà per vinta ed accorcia 11-7, ma Talmassons scappa ancora: l’ace di Eze vale il 17-10. Sassuolo ci prova, ma la Cda amministra il vantaggio (22-14). La fast di Caneva vale il 24-18, Martinez annulla, poi Talmassons chiude 25-19 con Taborelli. Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS-BSC MATERIALS SASSUOLO 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-19)

TALMASSONS: Taborelli 19, Eze Blessing 6, Tognini, Crisafulli, Vigini, De Nardi (L), Milana 16, Michelini, Campagnolo, Rossetto 9, Trampus, Monaco, Caneva 12, Costantini 12. All. Barbieri

SASSUOLO: Pelloni (L), Masciullo, Dhimitriadhi, Vittorini 1, Scacchetti 3, Bondavalli 1, Manfredini 8, Fornari, Busolini 7, Pistolesi 13, Martinez Vela 6, Civitico 9. All. Venco