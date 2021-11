A2: dopo il turno di riposo Sassuolo torna in campo, sabato trasferta insidiosa a Castellanza

Dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend, laè tornata nelle scorse ore in palestra per preparare al meglio il prossimo impegno. La settima giornata di campionato proporrà alle neroverdi un altro match ad alto tasso di difficoltà, con Dhimitriadhi e compagne che faranno visita alla. Il match è in programma, con fischio di inizio alle 20.30. Vale la pena di approfondire quelle che saranno le prossime avversarie di Sassuolo.

Busto Arsizio ha attualmente otto punti in classifica, frutto di due vittorie e due sconfitte. Tra i risultati di maggior rilievo c’è senza dubbio una delle sconfitte subite, il 2-3 contro la Millenium Brescia che fino a pochi giorni fa era la capolista del Girone A della Serie A2. La Green Warriors deve senza dubbio riscattare lo 0-3 dell’ultima gara disputata, quando l’OMAG Marignano ha vinto senza che le neroverdi riuscissero a opporre una solida resistenza.

Le lombarde, invece, hanno perso al tie-break contro Macerata, una partita interminabile e dai mille colpi di scena. In effetti, le “Cocche” sono riuscite a conquistare il primo set, per poi essere rimontate e pareggiare prima del quinto e decisivo parziale, terminato 20-18 per le marchigiane, a conferma dell’incertezza costante dell’incontro. La classifica di Sassuolo ha bisogno di punti e per strapparne qualcuno al PalaBorsani di Castellana bisognerà armarsi di tanta pazienza.