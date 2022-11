Volley femminile A2: seconda trasferta consecutiva per Montale che se la vedrà con l'Offanengo

Seconda trasferta consecutiva per l’Emilbronzo 2000 Montale, che per la 3ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, sarà di scena al “PalaCoim” contro la Chromavis Eco Db Offanengo. Di seguito le modalità per acquistare i tagliandi d’ingresso. La gara tra Chromavis Eco Db Offanengo ed Emilbronzo 2000 Montale si disputerà domenica 6 novembre 2022 (ore 17:00) presso il “PalaCoim” di Offanengo (CR). L’acquisto dei tagliandi sarà possibile solamente il giorno della gara, presso la biglietteria del “PalaCoim”, a partire dalle ore 16:00 in poi. I prezzi: € 10,00 (Intero), € 7,00 (Ridotto, per Over-70 e Under-14). Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, sarà possibile seguire la diretta streaming del match (in chiaro) sul canale YouTube “Volleyball World Italia” e in simulcast su Volleyball World TV, con la telecronaca di Luca Piantelli.