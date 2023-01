Al via la collaborazione tra il Volley Modena e l’Officina del Palleggio di Pupo Dall’Olio

È partita ufficialmente la splendida (e si spera proficua) collaborazione tra il Volley Modena e “L’Officina del Palleggio” di Pupo Dall’Olio. Si tratta di una iniziativa dell’ex leggenda del volley modenese e nazionale che permette, tramite allenamenti mirati sotto la sua supervisione, un miglioramento nei ruoli di palleggiatore e libero. Basta ripercorrere la carriera di questo gigante della pallavolo per capire di chi si sta parlando. Francesco “Pupo” Dall’Olio, classe 1953, è originario di Modena ed è stato tra i grandi palleggiatori degli anni Settanta, Ottanta e Novanta del secolo scorso.

Il suo esordio è avvenuto con la Panini Modena, squadra con cui vince praticamente di tutto dal 1972 al 1981: due scudetti, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Le parentesi con la Gonzaga Milano e con la Zinella Bologna (un’altra Coppa Italia conquistata) hanno anticipato il suo ritorno a Modena nel 1984-85 per aprire un nuovo ciclo caratterizzato da due Coppe Italia, uno scudetto, una Coppa CEV e una Coppa delle Coppe in appena due stagioni.

Il suo curriculum è completato da una stagione a Catania, a Bologna e a Spoleto, prima delle esperienze con la Gabeca, di nuovo Bologna e infine Modena con cui nel 1994-95 ha vinto il suo quarto scudetto, l’ennesima Coppa Italia e una meritata Coppa delle Coppe. Le 254 convocazioni in Nazionale parlano per lui, senza dimenticare poi la carriera da allenatore. La sua carriera in panchina è cominciata nella stagione 1995-96, passando per piazze importanti come Parma, Piacenza, Perugia e Treviso.