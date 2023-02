B1. Il Volley Modena cade in casa contro una ritrovata Mosaico Ravenna

Un ko maturato fin troppo in fretta e al termine di tre set fotocopia. Il Volley Modena esce sconfitto dal confronto casalingo di ieri contro la Mosaico Ravenna, formazione giunta in Emilia con la volontà ben precisa di cancellare le ultime due sconfitte in campionato e di riaccendere le ambizioni play-off. Purtroppo le ragazze di coach Marazzi non sono state in grado di andare oltre i 19 punti del primo parziale, lasciando troppo campo alle scorribande di Ortolani e compagne.

L’ultimo posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile rimane una realtà, sempre in coabitazione con un’altra squadra modenese, la Tieffe San Damaso. Il primo parziale ha messo in luce un sostanziale equilibrio tra le due formazioni in campo che però è venuto meno nella seconda parte della frazione di gioco. Il 25-19 ha permesso alle romagnole di sbloccare la partita e trovare gli stimoli giusti per il ritorno alla vittoria dopo diverse settimane. Il secondo e il terzo set non sonno poi stati così diversi l’uno dall’altro.

La Mosaico ha messo a segno un doppio 25-18 che ha spento qualsiasi velleità delle padrone di casa, comunque sempre molto generose nel cercare di rimanere in partita. Lo 0-3 è apparso il risultato più giusto per i valori emersi sul taraflex. Tra una settimana il Volley Modena sarà di scena sul taraflex peggiore possibile, quello della capolista VTB Bologna che ha appena rinforzato il suo primato dopo la sconfitta della Tenaglia Altino. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-MOSAICO RAVENNA 0-3 (19-25, 18-25, 18-25)

MODENA: Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Lorenzi, Tonello, Malovic, Martinato, Fiore, Amatucci, Garavaglia (L2), Quinteros, Sperati, Boscani, Otta. All. Marazzi.

RAVENNA: Aluigi, Casali, Casotti, Haly, Mandà, Marku, Masotti (L), Ortolani, Rubini, Toppetti (L) e Vingaretti, Benzoni, Giardi. All. Focchi