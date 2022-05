B1: Montale chiude la regular season battendo Ostiano e si prepara ai play-off

Squadra in casa

Exacer Montale

Vittoria e Regular Season chiusa in bellezza per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nel recupero della 15ª giornata del girone “D”, batte al tie-break la CSV-RA.MA. Ostiano e si prepara alla grande per i play-off. C’è voluta una battaglia quasi fino all’ultimo punto, ma alla fine l’Emilbronzo 2000 Montale riesce a chiudere la stagione regolare vincendo l’undicesima partita su altrettanti match davanti al proprio pubblico.

Ostiano è però l’unica squadra ad aver strappato un punto sul taraflex nerofucsia, ed è comunque una bella soddisfazione per una squadra che ha disputato un campionato dignitoso. Il match si apre con un set punto a punto che però si spezza a quota venti punti a favore delle ospiti, che poi lo portano a casa. Montale risponde nel secondo e stravince nel terzo. Le ospiti però non ci stanno e disputano un quarto parziale a dir poco perfetto.

Prendono un margine importante fin da subito, poi Montale torna a meno due (13-15) e poi si arrende 17-25. Nerofucsia meglio nel tie-break: si va al cambio campo sull’8-3, anche se Ostiano recupera qualcosina (8-6) ma poi si arrende 15-12. Top scorer Giulia Visintini con 21 punti. Emilbronzo 2000 affronterà ai play-off la capolista del girone C, Nardi Volta. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CSV-RA.MA. OSTIANO 3-2 (21-25; 25-22; 25-17; 17-25; 15-12)

MONTALE: Giovagnoni 2, Visintini 21, G. Giovagnoni 17, Giardi 15, Gentili 7, Fronza 11, Bici (L1), Odorici 1, Del Romano 0, Aguero ne, Frangipane ne, Marinelli ne, Nordi ne, Cioni (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

OSTIANO: Grippo 1, Barbiero 12, Falotico 13, Pinetti 20, Focaccia 4, Barbarini 16, Volta (L1), Gagliardi 1, Magri 0, Martinelli 0, Bertaiola ne, Braga (L2) ne. All.: Federico Bonini.