B1: l'Emilbronzo 2000 Montale vuole conquistare più punti possibili nel finale di stagione

Terzultima fatica della Regular Season per l’Emilbronzo 2000 Montale, che domani sera scenderà in campo a Campagnola Emilia (RE), sul campo della Tirabassi & Vezzali, per recuperare il derby della 21ª giornata del girone “D” di Serie B1 femminile. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Prosegue il conto alla rovescia verso la fine della stagione regolare, con l’Emilbronzo 2000 Montale già certa del primo posto nel girone “D”, ma che non può rilassarsi nelle ultime tre sfide che ha di fronte. L’obiettivo è quello di fare almeno un punto in più della capolista del girone “C” (attualmente Volta Mantovana), così da giocare Gara-2 dei play-off (quella decisiva per la promozione in A2), con eventuale golden set, davanti al pubblico nerofucsia.

Montale è virtualmente avanti di un punto in questo momento, avendo due punti in meno rispetto alle lombarde ma anche una partita in più da recuperare. Diventa dunque importantissima la sfida di domani sera, per mettere il naso avanti in questa corsa a distanza. Un match, quello contro Campagnola Emilia, che però sarà tutt’altro che semplice. Le reggiane hanno da poco festeggiato la salvezza diretta e dunque giocheranno senza pressione alcuna se non con la voglia di fare lo sgambetto alla capolista.

Campagnola Emilia può contare sul fortino di casa, dove in nove partite ha conquistato sette vittorie e appena due sconfitte (con Imola e Forlì, di cui quest’ultima al tie-break). Due sono anche le uniche sconfitte in stagione per Montale, entrambe arrivate in trasferta (1-3 con il Centro Volley Reggiano e 2-3 contro Cesena). Per questa gara, coach Ghibaudi dovrà fare a meno di Elisa Lancellotti, la quale sta recuperando da un fastidio ad un polpaccio. Per il resto, le altre atlete sono tutte a disposizione.

A presentare il match di domani, è la centrale Francesca Gentili. Ecco le sue parole: “Sinceramente non mi aspettavo il primo posto matematico con tre giornate d’anticipo, poiché Cremona, Forlì e Imola erano sempre sotto a battagliare. Sono felicissima e fiera di questo risultato raggiunto dalla squadra e adesso viene il bello. Le prossime tre sfide? L’obiettivo adesso è quello di fare più punti possibili nelle prossime tre partite sperando, magari, in qualche passo falso in vetta all’altro girone. Affronteremo le prossime partite come abbiamo affrontato tutto il campionato, ossia con la voglia di vincere e fare bene. Non sarà facile perché ci aspettavo due trasferte impegnative, ma daremo il massimo. Il match contro una Campagnola già salva? Proprio perché hanno ottenuto la salvezza giocheranno senza pressioni e cercheranno di far bene davanti al proprio pubblico, quindi sono sicura che non sarà una partita facile.”