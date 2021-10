B1: Montale alla prova Forlì per cercare il tris in campionato

Si apre oggi la 3ª giornata del girone “D” di. L’sarà però in campo solo nella giornata di domani, nel posticipo del “PalaMagagni” (ore 17:00) contro le romagnole della. Le nerofucsia sono reduci da due brillanti prestazioni nelle prima due uscite di questa stagione. Nonostante le diverse defezioni, e grazie anche al supporto dell’eterna Tai Aguero, coach Ghibaudi insieme alle sue ragazze ha raccolto il massimo dalle prime due giornate. Il tecnico dell’Emilbronzo 2000 dovrà ancora fare a meno delle(che ne avranno ancora per parecchio) mentre Giardi è sulla via del recupero ma difficilmente potrà disputare l’intero match.

Domani in Emilia arriva Forlì, squadra che dopo il bell’exploit della prima giornata (vittoria per 3-0 a Garlasco), lo scorso week-end si è arresa solamente al tie-break, di fronte al pubblico di casa, contro Imola. In casa nerofucsia, alla vigilia del match contro le romagnole, ha parlato la schiacciatrice Alma Frangipane, la quale ha avuto anche parole dolci per l’ex presidente di Forlì, scomparso nel 2017.

Ecco le sue parole. “Sono contenta di questo avvio di stagione. Siamo una squadra strutturata bene e con un grande potenziale. Mi aspettavo una buona partenza, ma non delle vittorie così nette, soprattutto visto il periodo costellato da infortuni. La mia condizione? Non sono al top soprattutto in attacco, ma sto lavorando per ritornare sulle mie percentuali, mentre sono contenta della ricezione, anche se c’è ancora da lavorare. Non sono una che si accontenta mai, credo nel lavoro duro e questa squadra ha voglia di lavorare. Forlì? È una squadra bene organizzata, il loro gioco sarà incentrato particolarmente sui centrali e l’opposto, hanno una buona correlazione muro-difesa, oltre a essere una squadra molto unita e grintosa, reduce da una grande promozione nella scorsa stagione. Come vivrò la gara? Avendo giocato a Forlì, sentirò molto questa partita. Un pensiero speciale va a Pierfrancesco Matteini, fondatore della società nonché presidente, scomparso a febbraio 2017. Era molto affezionato alle sue ragazze e ci teneva molto. Un uomo di altri tempi.”

Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e Bleuline Lib.Forlì è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 31 ottobre, presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (MO). Gli arbitri del match saranno Roberto Gianninò ed Emiliano Pasquini.