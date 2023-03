B1. Prova incolore del Volley Modena a Imola: le padrone di casa trionfano in tre set

La Csi Clai Imola porta a termine il suo compito, batte nettamente il Volley Modena e si riporta al terzo posto in classifica a sole cinque giornate dal termine della regular season. Con queste poche parole si può riassumere il pomeriggio di ieri del PalaRuscello. Troppa la differenza tra le due formazioni in campo, con Imola che ha gestito agevolmente il gioco per gran parte dell’incontro e ha mostrato sul parquet tutta la propria superiorità tecnica, al cospetto di una rivale che, al contrario, ha sbagliato davvero tanto sia al servizio che in attacco.

La Clai è stata davvero brava nell’affrontare l’impegno odierno con il giusto atteggiamento, senza sottovalutare quelle rivali che nel girone d’andata avevano riservato alle santernine la peggior sconfitta di questa loro annata nella serie cadetta. Memori di quanto successo qualche mese fa, Missiroli e compagne si sono armate fin da subito di una furiosa determinazione e hanno annichilito le modenesi sotto ogni punto di vista, senza dar loro la benché minima possibilità di entrare mentalmente nella sfida. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-13; 25-19; 25-18)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 1, Cavalli 3, Tasholli ne, Cammisa 9, Folli ne, Migliorini 5, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie ne, Morciano ne, Missiroli 9, Moretto 6, Rizzo 11. All. Caliendo

MODENA: Otta, Kraja 7, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi 1, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello 9, Sperati ne, Boscani ne, Coccoli 3, Malovic 7, Martinato 5, Fiore 3. All. Marazzi