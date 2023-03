B1. San Damaso coraggiosa ma sfortunata: la Mosaico Ravenna si impone in 4 set

Terza contro ultima in classifica: con queste premesse era fin troppo semplice fare un pronostico sul match Mosaico Ravenna-Tieffe San Damaso, ma le modenesi hanno retto benissimo all’urto delle padrone di casa, perdendo 3-1 e con qualche rimpianto per aver sfiorato un tie-break che non sarebbe stato affatto un’ingiustizia. Sono stati incoraggianti i segnali mostrati dalla Tieffe, fatta eccezione per il primo parziale in cui non ha funzionato praticamente nulla, ma il bicchiere dopo ieri sera è senza dubbio mezzo pieno.

La prima frazione di gioco è stata quella in cui ogni spettatore ha potuto capire quale fosse la posizione di classifica delle rispettive squadre. I miseri 12 punti che ha conquistato San Damaso sono la certificazione di uno scarso equilibrio, con le ravennati che non hanno avuto alcun problema nel chiudere i conti. Diversa è stata la situazione che si è presentata nel secondo set. Le ospiti hanno reagito con grande dignità e orgoglio, conquistando il parziale ai vantaggi (26-24) e dimostrando che il parziale vinto una settimana fa contro la capolista Bologna non era stato casuale.

Il doppio 25-23 con cui la Mosaico ha vinto la gara ha fatto patire qualche sofferenza di troppo ai tifosi locali, il 3-1 ha pienamente soddisfatto le ragazze di coach Focchi, mentre quelle di mister Andreoli si sono dovute ancora una volta accontentare dei complimenti. Fra una settimana, la Tieffe San Damaso dovrà affrontare un delicato ma fondamentale derby in trasferta contro il Volley Modena con cui condivide l’ultimo posto in classifica. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-TIEFFE SAN DAMASO 3-1 (25-12, 24-26, 25-23, 25-23)

RAVENNA: Aluigi, Casali, Casotti, Haly, Mandà, Marku, Masotti (L), Ortolani, Rubini, Toppetti (L) e Vingaretti, Benzoni, Giardi. All. Focchi

SAN DAMASO: Baldoni, Bellei, Borelli (L), Credi, Guerra, Pecorari, Semprini, Tesini, Venturelli, Montorsi, Odorici, Raineri, Selmi. All. Andreoli