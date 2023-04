B1. San Damaso lotta soltanto nel terzo set: la Tenaglia Altino vince nettamente

La certezza di aver evitato l’ultimo posto in classifica nel girone D della Serie B1 di volley femminile. È questo lo spunto positivo, l’unico, dell’ultima gara in trasferta della Tieffe Zerosystem San Damaso nel campionato 2022-2023. La squadra di coach Andreoli ha ceduto in tre set al PalaSilvestrina contro la seconda forza del girone, la Tenaglia Altino che vuole tornare in A2 dopo soltanto un anno.

Solamente nel terzo set si è visto un abbozzo di reazione da parte della compagine emiliana che può anche vantare una giocatrice di tutto rispetto. Con i suoi 12 punti complessivi, Greta Pecorari è stata la seconda miglior realizzatrice dell’intera partita (poco meno di un terzo di tutti i punti della squadra).

Come già intuibile dalle rispettive posizioni in classifica, il match si è svolto a senso unico per la formazione altinese, che solo nel terzo set è stata costretta a lottare su qualche palla in più, complice una maggiore acquisizione di consapevolezza da parte delle modenesi e un leggero calo di concentrazione delle padrone di casa. Il campionato di San Damaso terminerà fra una settimana, tra le mura amiche, contro una Corplast Corridonia che spera ancora di salvarsi. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO 3-0 (25-10, 25-14, 25-20)

ALTINO: Orazi 11, Giometti 14, Picchi 1, Civardi 10, Montechiarini 10, Antonaci 10, Conti (L), Ferrara 2, Papa, Fanelli 1, Natalizia (L). N.E.: Graziani, Tarantino. All. Giandomenico

SAN DAMASO: Guerra, Selmi 5, Pecorari 12, Venturelli 2, Semprini 1, Credi 4, Borelli (L), Bellei, Tesini 7, Baldoni 2, Odorici, Montorsi (L). N.E.: Raineri. All. Andreoli