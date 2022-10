B1: troppa Tenaglia Altino per il Volley Modena che comunque conquista un buon set

Parte con il piede sbagliato, ma non si poteva chiedere di più al Volley Modena nell’esordio nel campionato di B1 di volley femminile. La stagione 2022-2023 delle emiliane, infatti, è cominciata in casa, ma contro uno degli avversari più accreditati del girone D, la Tenaglia Altino appena retrocessa dall’A2. Le differenze in campo sono emerse soprattutto nei primi due set, in cui le modenesi di coach Montaldi non sono riuscite a frenare l’irruenza delle ospiti abruzzesi. Il 12-25 e il 13-25 in rapida sequenza potevano demoralizzare le padrone di casa che però hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nel terzo parziale.

È stata una lotta intensa su ogni pallone e il Volley Modena è riuscito a spuntarla con un perentorio 25-23 che ha dimezzato lo svantaggio. Purtroppo nella quarta frazione di gioco Altino è tornata a dominare, anche se i 19 punti di Modena sono stati un bottino più che dignitoso. Vale la pena sottolineare la prestazione di Tonello, migliore tra le padrone di casa con 6 punti, anche se nelle prossime partite ci si attende almeno una giocatrice in doppia cifra. Fra una settimana il Volley Modena affronterà la sua prima trasferta, per la precisione sul campo della Pallavolo Corridonia. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-TENAGLIA ALTINO 1-3 (12-25, 13-25, 25-23, 19-25)

VOLLEY MODENA ASD: Giagardini 2, Coccoli 1, Kraja 4, Tonello 6, Malovic 3, Lorenzi 3, Martinato 3, Garavaglia (L), Dangiolella (L) Quinteros 0, Fiore 0 N.E.: Boscani, Amatucci, Minniti. All. Montaldi

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Picchi 5, Orazi 15, Civardi 5, Giometti 10, Antonaci 9, Montechiarini 8, Natalizia (L) Graziani 0 N.E.: Papa, Fanelli, Tarantino, Conti (L). All. Gagliardi