Beatrice Balconati, un diamante sempre meno grezzo: la giocatrice modenese non è più una sorpresa

Un nome che è una garanzia: un po’ come Dante Alighieri, anche l’Esperia Cremona ha la sua Beatrice, una “Musa” capace di ispirare le migliori azioni di attacco della formazione che milita nella Serie A2 del volley femminile. È una Musa modenese DOC: Beatrice Balconati è al suo secondo anno in questa categoria e non può più essere considerata una sorpresa. Ne è una chiara conferma quanto accaduto ieri nella partita tra la sua Cremona e la Futura Giovani Busto Arsizio, valida per la Pool Promozione.

La squadra lombarda ha superato al tie-break le avversarie, merito soprattutto della regia frizzante e imprevedibile di Beatrice che non a caso è stata nominata MVP del match. La palleggiatrice emiliana classe 2004 (ha compiuto 20 anni lo scorso 6 marzo) ha mandato in doppia cifra le sue bocche da fuoco con maestria, assicurando a ben tre compagne di squadra la doppia cifra (20 punti per Taborelli, 17 per Piovesan e 13 per Munarini) per quella che di sicuro è stata una delle sue migliori prestazioni stagionali.

Chi la conosce bene, però, non sarà rimasto sorpreso. D’altronde si sta parlando di una giovanissima atleta che ha fatto il doppio salto di categoria, dalla B2 alla A2, senza risentirne e guadagnandosi sul campo il rinnovo cremonese. Formatasi nella prestigiosa scuola pallavolistica della Moma Anderlini di Modena, di lei si ricorda soprattutto la vittoria delle Finali Nazionali Under 18 nel 2022, edizione in cui proprio Beatrice Balconati è stata eletta miglior palleggiatrice.

Quest’anno ha totalizzato finora 22 presenze, mettendo a segno 11 punti, impreziositi da 4 ace e due muri. Nella scorsa stagione in A2, invece, le partite disputate erano state 28, con 14 punti all’attivo (un record che può dunque essere migliorato nell’ultima partita dell’Esperia di domenica prossima). Il numero 3, a cui è tanto affezionata, viene considerato “magico” per antonomasia, chissà che anche questo dettaglio non aiuti la regista modenese a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.