BSC Materials Sassuolo, coach Venco: “Attenzione ad Albese, la squadra più in forma del momento”

Si chiuderà con una partita casalinga il Girone di Andata della BSC Materials Sassuolo, che domenica 18 dicembre riceverà al Pala Paganelli di Sassuolo la Tecnoteam Albese Volley Como, nel match valido per l’undicesima giornata di Regualar Season. Fischio di inizio alle 17.00, con direzione arbitrale affidata a Simone Cavicchi e Marta Mesiano.

Reduce dalla vittoria in rimonta contro Offanengo nello scorso turno di campionato, la BSC andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva: un’impresa non semplice attende però le linci biancoazzurre, che domenica si troveranno di fronte un’Albese in forma smagliante, reduce dalle ultime due pesanti vittorie contro Brescia e Busto Arsizio, e alla ricerca di punti per assicurarsi un posto in Coppa Italia – qualifica di cui la BSC è invece già certa.

A presentare il match in casa Sassuolo è coach Venco: “All’inizio di stagione, avevo parlato di Albese come della formazione maggiormente accreditata a dare fastidio alla quattro corazzate del nostro girone (Brescia, Trento, Busto Arsizio e Mondovì ndr) quindi non mi stupiscono gli ultimi risultati: domenica affronteremo quindi probabilmente la squadra più in forma ed in fiducia del momento considerati appunto gli ultimi risultati che hanno ottenuto. Giocano bene e sono molto convinti di quello che fanno. Per quanto riguarda noi, arriviamo da una ripartenza, da tre settimane di lavoro nuovo: per cui voglio vedere da una parte a che punto siamo e dall’altra come ci confrontiamo contro una squadra in grande forma. Al di là del risultato finale, mi interessa appunto vedere a che punto siamo nel lavoro nuovo che stiamo facendo, dopo la brusca frenata di alcune settimane fa e dopo alcuni infortuni che ci hanno penalizzato molto”.