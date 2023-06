Camilla Gerosa approda al Volley Modena: “Voglio riportare in alto questo club”

Classe 2001, Camilla Gerosa approda alla Ghirlandina reduce da una positiva stagione con il Progetto Valtellina Volley, realtà all’esordio nella terza serie nazionale che ha conquistato un ottimo sesto posto in un girone particolarmente competitivo. In precedenza Gerosa, cresciuta tra Orago e Busto Arsizio a livello giovanile, aveva già disputato la Serie B1 con le maglie di Lecco e Offanengo. Nella stagione 2021/22, invece, l’approdo in A2 con la maglia di Olbia dove dall’inizio del girone di ritorno si è anche ritagliata un posto nel sestetto titolare.

Queste le sue dichiarazioni dopo l’ufficialità dell’ingaggio: “La società mi cercava da qualche tempo poi ho parlato con il coach e il progetto mi è sembrato molto importante, penso sia pieno di stimoli ed alla mia età la motivazione di certo non manca. Saremo una squadra con un buon mix di esperienze non solo dalla categoria superiore, ma proprio a livello di campionati giocati al di fuori del giovanile poi non è detto che le più piccole possano insegnare qualcosa anche a noi. Per me era tutto completamente nuovo (campionato di A2, ndr) dopo aver giocato nel periodo Covid in B1. Era la prima stagione vera e propria fuori dal giovanile e mi trovavo in Sardegna, lontano da casa, con trasferte lontanissime per noi. Ho avuto l’occasione di conoscere persone d’oro e di capire cosa vuol dire giocare a pallavolo per lavoro, una grandissima opportunità. Giocare per riportare in alto Modena è bello, è una cosa che ti dà importanti motivazioni e stimoli. Credo che dovremo partire al massimo con il lavoro di tutti i giorni e da lì i risultati si vedranno a prescindere. La B1 è difficile, l’ho visto in quest’ultimo campionato dove metà squadre puntavano ai playoff e ci siamo date battaglia tutto l’anno con una classifica cortissima, ma questo per noi atlete è anche un bene”.