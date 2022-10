Ciclone Trentino sull'Emilbronzo 2000 Montale: l'ultimo test match va all'Itas

Risultato senza appello quello che arriva dal Trentino-Alto Adige per l’Emilbronzo 2000 Montale. L’ultimo test pre-season, per le nerofucsia, si conclude con un netto successo per l’Itas Trentino, compagine dello stesso girone di Montale. Finisce con un secco 3-0 per l’Itas Trentino, l’ultimo allenamento congiunto di questo avvio di stagione che ha visto impegnate Fronza e compagne. Di fronte alle nerofucsia c’era certamente una delle squadre candidate alla promozione in Serie A1, campionato che l’Itas Trentino ha disputato nella scorsa stagione con retrocessione nella serie cadetta.

Il risultato è netto, così come sono stati netti tutti i parziali. Nel primo set allunga subito la squadra di casa (8-2), e lo fa in maniera decisiva fino al 25-13 (top scorer la trentina Mason con 5 punti). Montale molto male sia in ricezione che in attacco. Secondo parziale nel quale le nerofucsia provano ad esprimere il loro gioco, che le percentuali in ricezione e in attacco che aumentano leggermente. Il distacco medio rimane di quattro o cinque punti, con l’Itas che però rimane sempre avanti fino al 25-19 (5 punti per Dehoog, 4 per Michieletto e Zojzi). L’ultimo parziale è, per l’Emilbronzo 2000, il peggiore di tutti.

Trentino scappa prima sull’8-3, poi sul 16-5 e sul 21-6. L’attacco nerofucsia è praticamente nullo, e il match scivola via dopo appena un’ora e diciassette minuti con il 25-10 finale nel terzo set (6 punti per Dehoog, 4 per Meli e Zojzi). Col sipario che scende anche sull’ultimo allenamento congiunto di questa pre-season, adesso l’attenzione si sposta sul campionato. L’Emilbronzo 2000 Montale esordirà in campionato domenica prossima, 23 ottobre, al “PalaMagagni” (ore 17:00) contro la Bsc Materials Sassuolo.