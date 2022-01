B1: Emilbronzo 2000 Montale, l'intero gruppo squadra si è negativizzato

Sono ottime le notizie le notizie che arrivano dall’infermeria dell’Emilbronzo 2000 Montale. Coach Ghibaudi ha di nuovo a disposizione l’intero roster nonché tutto lo staff tecnico. Dopo aver raggiunto un picco di ben nove positività al Covid-19 in contemporanea, la notizia della giornata odierna è che l’intero Gruppo Squadra nerofucsia si è negativizzato e potrà dunque tornare in palestra al gran completo.

Notizia che però giunge a due giorni dall’ufficialità che ha annunciato la ripresa del campionato solo per metà febbraio. Fronza e compagne sono dunque a lavoro per preparare la trasferta del prossimo 12 febbraio (ore 20:30) contro la Fos WiMORE CVR. Mentre non sono ancora note le date dei recuperi, i quali però, con molta probabilità, si giocheranno nel mese di aprile.