Enrico Barbolini, a 54 anni la prima volta in A1: Busto Arsizio punta sul coach di Formigine

Il ko di ieri dell’UYBA Busto Arsizio contro Chieri è costato caro a Juan Manuel Cichello. L’allenatore argentino era subentrato a Julio Velasco lo scorso mese di novembre dopo le polemiche relative all’incarico dell’ex tecnico delle Farfalle nella Nazionale Femminile. L’avventura di Cichello è durata circa 4 mesi e per le ultime tre gare di campionato, la società lombarda ha deciso di affidarsi al vicecoach, Enrico Barbolini. Originario di Formigine, è la sua prima volta come allenatore principale di un team di Serie A1, una opportunità colta a 54 anni.

Non è però certo uno sprovveduto, visto che ha guidato squadre di A2 per diverse stagioni. Le sue uniche esperienze nella massima serie del volley femminile risalgono al triennio 2013-2016, quando era viceallenatore della Liu Jo Modena. Barbolini si è poi fatto notare per tre stagioni di fila a Sassuolo e due campionati a San Giovanni in Marignano. Nel corso della stagione attualmente in corso aveva cominciato come tecnico del Mosaico Ravenna, in B1, salvo poi lasciare la piazza romagnola proprio dopo la chiamata di Busto Arsizio.

Questa è la nota ufficiale dell’UYBA: “UYBA Volley Busto Arsizio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore Juan Manuel Cichello. La società biancorossa ringrazia il coach per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata durante una stagione non semplice. A Juan va il più grande augurio di un futuro sereno, sia dentro che fuori dal campo. La squadra sarà affidata già da oggi all'attuale secondo allenatore Enrico Barbolini”.