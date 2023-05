Ufficiale, Mirandola ripartirà dalla serie A3 di volley

Si riparte dalla serie A3. Ufficiale: Mirandola disputerà ancora il campionato nazionale dopo aver mancato la salvezza per un soffio. La società ha ottenuto il titolo di A3 da Aversa che ha prelevato la serie A2 da Bergamo.

L’esito finale della scorsa stagione non ha rispecchiato i veri valori espressi in campo. Una serie incredibile di infortuni e vicissitudini non prevedibili non ci ha permesso di esprimere il nostro reale potenziale per buona parte della stagione. Nonostante ciò, siamo arrivati ad un soffio dalla salvezza. Questa cosa non mi è andata giù e come a me, - ha detto il presidente Fabrizio Silvestri durante una conferenza stampa congiunta delle tre società nei giorni scosi - non è andata giù alle centinaia di tifosi che ogni domenica ci hanno supportato e incitato. Per questo motivo, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi chiedendo ai nostri sponsor. La risposta è stata immediata e tutti hanno sposato le nostre intenzioni e il nostro programma. Ci siamo quindi attivati investigando su cosa stava succedendo alle altre società della nostra categoria e abbiamo trovato questa occasione offertaci da Aversa che nel frattempo stava acquisendo il titolo di A2 di Bergamo. Come detto, per noi è un grande sforzo economico ma per tutti gli investimenti fatti lo scorso anno e per il calore mostrato dai nostri supporter, non potevamo fare altrimenti. A questo punto possiamo finalmente dire che siamo ancora qua".