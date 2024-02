Modena sempre più Azzurra: i talenti della Moma Anderlini convocati dall’Under 17

Si è concluso ieri presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano un collegiale di preparazione che ha visto coinvolte 15 atlete della selezione nazionale Under 17 femminile. Nel corso dello stage le azzurrine sono state anche impegnate in tre allenamenti congiunti con le pari età della Nazionale Under 17 del Giappone. Tra le Azzurrine convocate ce ne sono due che fanno patte di una delle società pallavolistiche più gloriose di Modena, la Moma Anderlini. Si tratta di Lisa Monari Gamba e Stella Cornelli, due nomi che stanno abituando a soddisfazioni e gratificazioni del genere.

Stella Cornelli, schiacciatrice classe 2008 originaria di Piacenza è una delle campionesse europee che ha inorgoglito l’Italia con il recente trionfo continentale con la maglia della Nazionale Under 17. Lisa Monari Gamba, classe 2009, è invece è cresciuta pallavolisticamente nella Robur et Fides Asd, prima di scegliere la Moma Anderlini per mettersi in gioco e continuare il suo percorso di crescita. Tornando a parlare della Nazionale Under 17, i risultati di Milano sono stati promettenti.

Nella prima giornata l’Italia si è imposta 3-0 (25-14, 25-16, 26-16). A seguire è stato giocato un ulteriore set supplementare conquistato (25-22) sempre dalla selezione azzurra. Nel secondo test sono stati disputati sempre 4 set, il primo e il terzo set si sono conclusi in favore dell’Italia (25-21 e 25-18), mentre il Giappone ha vinto il secondo e quarto set (25-22, 25-16). Il match conclusivo giocato ieri 21 febbraio ha visto l’Italia vincere 3-0 (25-22, 25-18, 25-18). Le azzurrine, a seguire, si sono aggiudicate anche il set supplementare (25-16) giocato al termine dell’amichevole.