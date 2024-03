Modena capitale italiana della pallavolo: un sabato all’insegna delle emozioni

C’è aria di grandi eventi a Modena ed è merito della pallavolo. Quello di sabato prossimo è un appuntamento da non perdere per alcun motivo al mondo. L’emozione di rivivere insieme la storia del volley italiano sarà unica, il Volley Modena in particolare è pronto a ricordare e condividere insieme agli appassionati di questo splendido sport tutti i momenti più belli.

Sarà l’occasione perfetta per tornare indietro nel tempo e rivivere uno splendido passato in un palazzetto pieno di tifosi, emozionandosi ancora per qualcosa che unisce i cuori di tutti. Modena si può definire, senza nulla togliere alle altre città, la Capitale Italiana della Pallavolo. La storia narra di presidenti istrionici, allenatori inventori di modelli di gioco che hanno fatto scuola, giocatori e giocatrici che hanno segnato un’epoca. In poche parole si tratta di una bellissima storia da raccontare ed ascoltare.

Remo Borgatti presenterà il suo volume “Le città del volley - La grande storia della pallavolo italiana” presso l’ITG Guarini di Via Corassori. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Modena, la FIPAV Emilia Romagna, il CSI di Modena, Volley Modena a TRC. L’appuntamento è per le 15:30, subito dopo andrà in scena un match di volley femminile di grande attrattiva, il derby tra Volley Modena e Idea Volley Sassuolo, valido per il girone C della Serie B1.