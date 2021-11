Volley Cev Cup, Modena inizia benissimo in Europa: vittoria in Finlandia

Il ritorno in Europa è dei più dolci per la formazione di Giani. Il Modena Volley parte bene in Cev Cup e in gara 1 dei 32esimi di finale batte a domicilio i finlandesi del Valepa per 0-3 (18-25; 19-25; 23-25). Dopo due set in controllo i modenesi si sono trovati di fronte nel terzo set una padrona di casa più agguerrita e con la voglia di poter riaprire i conti. Modena ospiterà la squadra il prossimo mercoledì, 17 novembre.

Sastamala dà il benvenuto a Modena (4-1), che perà ricambia con un contro parziale che vale il 4-9 e anche il vantaggio della formazione italiana fino a fine set. Il massimo vantaggio è +6 (7-13; poi 14-20). Gli uomini di Giani non hanno problemi a chiudere; anche il secondo set fila abbastanza liscio, i finlandesi sono in vantaggio solo sul 3-2, poi Modena passa al 3-4 e da lì è ancora dominio e arriva ancora il +6 sul 10-16. Sastamala cerca di rientrare fino al 17-19, ma l'ultimo punto casalingo è 19-23, poi chiude Modena.

Decisamente diversa la musica nel terzo set, con Valepa in vantaggio per larghi tratti (4-3, poi 10-7). la squadra di Giani non trova né pareggio né sorpasso fino al 18-18. Prosegue la battaglia punto a punto, finlandesi sul 23-22, ma arriva la giocata modenese: parità, sorpasso e vittoria.