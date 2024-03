Superlega, Modena si porta avanti: Giuliani confermato allenatore per le prossime due stagioni

Il Modena Volley si porta avanti: Alberto Giuliani sarà l’allenatore della società per i prossimi due anni, per le stagioni 2024/25 e 2025/26. Nella sua carriera di allenatore, il tecnico marchigiano ha conquistato tre campionati italiani, un campionato greco, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, una supercoppa turca, una Coppa Cev e una Challenge Cup. In Nazionale, invece, ha ottenuto la medaglia d’argento agli Europei alla guida della Slovenia nel 2019 e nel 2021.