Superlega, non ci sono acuti nell'ultima di regular season: Modena ko a Piacenza

Niente acuti nel finale di regular season. Il Modena Volley perde 3-1 a casa di Piacenza in una giornata che non avrebbe cambiato di una virgola la posizione finale della squadra di Giuliani. Parte forte Modena che si porta sul 6-4 con Sapozhkov protagonista. Arriva al 9-7 la Valsa Group con Bruno che cerca e trova Dragan Stankovic. Non si fermano i gialli, ace di Sanguinetti, 15-11 e Piacenza è costretta a chiamare il timeout. Rialza la testa, alla grande, Piacenza, la squadra di Anastasi cambia passo, 18-16. Si arriva al 22-22 poi scappa Piacenza che chiude 23-25 il set. Il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, 5-5 con Romanò protagonista. Alza i giri del motore la Gas Sales, 8-10. Torna sotto Modena che arriva al 14-14 con Boninfante che ha preso il posto di capitan Bruno. Resta avanti Modena che si porta sul 23-20 con il muro di Boninfante su Leal. Davyskiba chiude il set 26-24, è 1-1. Nel terzo set parte fortissimo Piacenza che va sul 6-10. Si arriva all’8-16 con Romanò in grande spolvero. La Gas Sales chiude 17-25 il parziale, è 1-2 nei set. Nel quarto parziale entrambi i tecnici rivoluzionano i sestetti dando spazio a chi ha avuto meno spazio in stagione, Piacenza scappa sul 9-16. Non si fermano i biancorossi che arrivano al 12-19 e poi chiudono set e match 15-25 e 1-3.

Gas Sales Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-23, 24-26, 25-17, 25-15)

Gas Sales Piacenza: Brizard 3, Romanò 14, Leal 9, Lucarelli 10, Simon 7, Caneschi 6, Scanferla (L), Recine 7, Gironi 3, Alonso 2, Ricci 1, Andringa 3, Dias 1, Hoffer. All. Anastasi.

​Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Sapozhkov 11, Davyskiba 14, Rinaldi 9, Sanguinetti 8, Stankovic 2, Gollini (L), Boninfante 1, Pinali G. 4, Pinali R. 0, Brehme 4, Sighinolfi 0. All. Giuliani.