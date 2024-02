Superlega, Modena ko con Trento: è una lotta l'ottavo posto playoff

Una lotta playoff che si giocherà tutta nelle prossime due giornate, le ultime della regular season. Nella nona giornata di ritorno di Superlega il Modena Volley cede 3-0 (25-22; 25-17, 25-22) alla regina della regular season Trento. Difficile partita per la formazione di Giuliani che parte bene e poi non trova la via per reagire neanche nel terzo set dove Trento ha fatto giocare la panchina.

Come detto nel primo set Mdoena è la prima a conquistarsi il vantaggio, prima "timido" poi importante e coach Soli chiama la pausa (9-13; da ricordare che Trento in stagione ha perso solo una partita e proprio al PalaPanini). Punto a punto fino al 20 pari e poi è break di Trento che vince il primo set. Nel secondo set i padroni di casa partono forte (5-2) e Modena fatica a ricucire (17-12). Pausa per Giuliani, ma Trento corre e vince 25-17. Il terzo set è praticamente giocato dalla panchina degli avversari e Juantorena e compagni fanno comunque fatica (16-13), ma trovano dopo la metà del set la via per ricucire e dal 23-20 con pausa ancora di Giuliani impensieriscono Trento (23-22). La battuta di casa è efficace, Juantorena riceve male ed è una free ball che fa fare festa ai padroni di casa.