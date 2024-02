Il Volley Modena ha voglia di riscatto: la vittoria manca da oltre un mese

Un ottavo posto in classifica e la zona retrocessione relativamente lontana. Il Volley Modena può navigare senza eccessivi affanni nel girone C della Serie B1 di volley femminile, ma la prudenza in questi casi non è mai troppa. Anche perché il successo in casa gialloblu manca da più di un mese (complice la pausa imposta dalla Federazione al termine del girone d’andata). Era lo scorso 20 gennaio e le modenesi superarono con grande caparbietà Pavia, poi sono arrivati due ko, anche se uno maturato al tie-break. Le ragazze di coach Di Toma vogliono ora cambiare marcia ma per farlo servirà superare un avversario sempre solido e difficile da affrontare, che disputa da anni con profitto la categoria, la Campagnola Emilia. Tra le notizie positive e le novità emerse dalla trasferta di Imola di una settimana fa c’è l’esordio in sestetto in questa stagione per la centrale Giorgia Boscani, classe 2005 che non si è fatta prendere dall’emozione dando il suo contributo in una gara che poteva anche allungarsi nel terzo set quando il Volley Modena ha avuto la palla per chiudere i conti e portarsi al quarto parziale. Proprio Boscani ha parlato tramite i canali ufficiali del club tornando sulla gara che l’ha vista protagonista: “Il risultato non è stato proprio quello che ci saremmo aspettati vedendo gli allenamenti in palestra in queste settimane. Abbiamo affrontato un lungo stop invernale in cui abbiamo lavorato sulla nostra tecnica e il nostro gioco, i risultati si vedevano durante le sedute, ma durante la partita non è successo quello che ci saremmo aspettate. Abbiamo anche affrontato una delle squadre più forti del nostro girone, giocare in casa loro non ha aiutato, ma personalmente sono molto soddisfatta della mia prova. È stato il mio esordio in stagione, tutte le compagne mi hanno dato una mano e ora non resta che pensare alla prossima perché ci è mancato poco, magari con qualche errorino in meno avremmo anche potuto portarci a casa qualche punto”. Da Imola a Campagnola, dunque, dove la voglia di riscatto è tanta non solo per la giovane centrale modenese: “Vedendo l’andamento ed il risultato della gara d’andata la voglia di rifarci e di rivincita è tanta. Ci stiamo allenando parecchio e credo siamo pronte per questo match, anche perché stavolta giochiamo in casa e avremo il supporto del nostro pubblico”. L’inizio gara è in programma per oggi alle ore 17:30.