A Modena si formano i talenti del volley del futuro: nuove soddisfazioni per la Moma Anderlini

Si scrive Moma Anderlini, si legge Nazionale Azzurra. La società modenese continua a essere inorgoglita dalle convocazioni di giovani talenti del volley femminile, nomi già al centro delle attenzioni dell’ambiente e per cui si prospetta un futuro davvero interessante. In particolare, prosegue il percorso con la maglia azzurra di Stella Cornelli, che nelle scorse settimane ha preso parte con la Nazionale Pre Juniores Under 18 al Trofeo Wevza ad Herentals: Stella è tra le atlete convocate per un collegiale della Nazionale Italiana Under 17.

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Femminili Marco Mencarelli, ha convocato Stella Cornelli ed altre quattordici atlete per uno stage di allenamento ed amichevoli con la Nazionale del Giappone che si terrà al Centro Federale Pavesi di Milano dal 19 al 21 febbraio. C’è poi un’altra bellissima notizia azzurra in casa Anderlini: Lisa Monari Gamba è tra le atlete convocate per un collegiale della Nazionale Italiana Under 17.

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Femminili Marco Mencarelli, l’ha convocata per uno stage di allenamento ed amichevoli con la Nazionale del Giappone che si terrà al Centro Federale Pavesi di Milano dal 19 al 21 febbraio. Schiacciatrice classe 2009, Lisa è al suo primo anno in maglia Anderlini e sta prendendo parte ai Campionati Regionali di Under 16 ed Under 18 ed al Campionato Nazionale di Serie B2 con la Moma Anderlini di Coach Roberta Maioli.