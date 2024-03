A Modena il top della pallavolo giovanile: al via l’Anderlini Spring Cup e il Trofeo Bussinello

Finalmente ci siamo: l'edizione 2024 dell'Anderlini Spring Cup e del Trofeo Bussinello stanno per iniziare. Le squadre dei due eventi sono arrivate a Modena e dal pomeriggio odierno prenderanno il via la gare, che proseguiranno poi venerdì 29 fino alle finalissime di sabato 30 al Palanderlini. Saranno ben 126 le squadre complessivamente al via, suddivise nelle categorie Under 11 - 13 -14 femminili e Under 11 - 13 - 15 maschili per quanto riguarda la Spring Cup e Under 16 femminile ed Under 17 maschile per quanto riguarda il Trofeo Bussinello. Oltre ai padroni di casa delle formazioni Anderlini - presenti come da tradizione in tutte le categorie al via - saranno presenti formazioni provenienti da tutta Italia. Saranno inoltre presenti numerose delegazioni straniere, provenienti da Germania, Francia, Spagna, Polonia e Bulgaria. Nel complesso, oltre 1800 atleti dai 10 ai 17 anni si preparano a darsi battaglia sui 35 campi gara distribuiti tra Modena e provincia.

Novità di quest'anno è la manifestazione "Pallavolo Senza Frontiere: Sfilata Inclusiva nel Cuore di Modena" tra le vie del centro di Modena a cui tutte le delegazioni prenderanno parte nel pomeriggio di venerdì 29: quest'anno l'Anderlini Spring ed il Trofeo Bussinello si tingeranno dei colori dell'Unione Europea. Partner ufficiale dei due tornei sarà infatti SCOUT, progetto Erasmus+Sport co-finanziato dall'Unione Europea, e saranno con noi quattro delegazioni da Associazione Sportiva Carles Vallbona e quattro da Volleyball Nancy, partner del progetto SCOUT.

Venerdì 29 marzo i tornei saranno messi in pausa e tutti gli oltre 1800 ragazzi di Spring Cup e Trofeo Bussinello si ritroveranno in centro città. Il programma della giornata prevede due momenti, uno di gioco riservato alla categoria Under 11 ed uno di saluto e presentazione alla Cittadinanza. Il pomeriggio di festa prenderà il via alle 15:00, quando le 18 delegazioni di Under 11 femminili e maschili iscritte all'edizione 2024 della Spring Cup si ritroveranno si ritroveranno in Piazza Roma per dare il via ad un torneo misto non competitivo dal sapore internazionale. Per favorire il confronto reciproco, verranno create tramite sorteggio delle squadre miste sia per nazionalità che per sesso e verranno consegnate delle guide multilingua Let's Speak Volley attraverso le quali i vari allenatori potranno dare i principali comandi di pallavolo nelle lingue straniere dei Paesi presenti (Italia, Francia e Spagna). L'evento sarà organizzato con il supporto di Decathlon che fornirà reti, palloni e attrezzature.

A partire dalle 17:30 - terminato il torneo di Under 11 - inizieranno ad arrivare in Piazza Roma tutte le altre squadre iscritte alla Spring Cup ed al Trofeo Bussinello, in vista della Sfilata Inclusiva che prenderà il via alle 18:00. Oltre 1800 ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni provenienti da tutta Italia e da tutta Europa (Italia, Francia, Spagna, Polonia, Bulgaria, Germania) sfileranno tra le vie del Centro di Modena fino a Piazza Grande, dove le delegazioni riceveranno il saluto delle Autorità Cittadine. Un momento di festa e gioia, che animerà il centro di Modena consentendo alle varie rappresentative di conoscere la città ed il suo patrimonio.

Fondamentale sarà il supporto logistico della Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena, che posizionerà in Piazza Roma una postazione pneumatica per il soccorso dei partecipanti, oltre che un'ambulanza e coadiuverà l'organizzazione dell'intera manifestazione con una squadra appiedata, una squadra in bicicletta e 15 giovani volontari che aiuteranno a smistare e posizionare le squadre partecipanti nel corteo. La Scuola di Pallavolo Anderlini invita tutti ad assistere a questo meraviglioso spettacolo del volley giovanile, in particolare al suggestivo appuntamento della giornata finale del Palanderlini. Tutte le finali di sabato 30 saranno inoltre trasmesse in diretta sulla pagina Facebook Anderlini Events.