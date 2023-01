Superlega, Modena con un po' di fatica con Cisterna ma obiettivo centrato: tre punti

Un po' di fatica e set combattuti ma Modena non perde di vista l'obiettiva e conquista tre punti. Finale da Cisterna 1-3 nella sesta giornata di campionato di Superlega. Modena fa suoi i primi due set e poi trova la strada in salita, ma il punto a punto del quarto set vale la vittoria finale.

Modena parte in vantaggio ma senza creare un grande allungo (7-9). Cisterna pareggia 16-16, ma continua il punto a punto fino al 20-23 e ci pensa Lagumdzjia a chiudere per il 22-25. Parte meglio nel secondo set Modena (4-7). Cisterna però rimane in scia e accorcia 12-15. Ancora parziale per la formazione di Giani (16-20). Cisterna ricuce di nuovo (22-24), l'errore in battuta di Cisterna vale il 23-25.

Il terzo set è fotocopia degli altri due fino al 13-16, quando Cisterna dà il via alla rimonta e scappa sul 18-17 con Giani di mezzo a chiamare la pausa ma senza effetti. Parità 20-20, il muro di Latina si fa sentire ed è 25-20.

Punto a punto anche il quarto set ed è Modena la prima ad allungare per il 10-14. Cisterna però, approfittando anche di qualche errore avversario, rimonta 14-15 e la partita è apertissima. A mettere il sigillo ci pensa Ngapeth.