Superlega, Modena Volley sul mercato: Marechal nuovo atleta

Nicolas Marechal è un nuovo giocatore di Modena Volley, il martello francese classe 87 vestirà da oggi la maglia gialloblù. Lo schiacciatore nato a Sainte-Catherine arriva da Tours e torna in Superlega dopo l’esperienza del 2018 a Ravenna per completare la batteria di posto 4 a disposizione di coach Andrea Giani. Sarà a già a disposizione del tecnico per la partita con Piacenza.

L’esperto schiacciatore transalpino ha iniziato la propria carriera nel Harnes Volley-Ball per poi vestire le maglie di Jastrzebski Wegiel, Skra Belchatow, Asseco Resovia e Ural Ufa. Con la nazionale francese ha conquistato l’oro ai Campionati Europei 2015 e alla World League dello stesso anno, competizione in cui nel 2016 ha vinto la medaglia di bronzo.