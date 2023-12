Superlega Coppa Italia: Modena se la gioca a casa di Perugia

Squadra in casa

Squadra in casa Sir Safety Perugia Volley

Gara secca a casa di una formazione abbastanza arrabbiata per aver ceduto il primo posto in classifica. La griglia della Coppa Italia 2023 vede lo scontro fra il Modena Volley e Perugia, fissato per il 4 gennaio alle 20.30 a casa della miglior classificata e quindi Perugia.

La formazione di Petrella ha rischiato di dover incontrare di nuovo subito Piacenza, gli altri risultati hanno poi dato il verdetto finale.

Le altre partite

Sempre il 3 si giocano Piacenza-Milano, Monza-Civitanova, e Trento-Verona. Le vincenti saranno protagoniste della Final four alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno il week end del 27 e 28 gennaio: sabato le semifinali, domenica la finalissima.