Superlega playoff, Modena inizia eccome in salita: ko con Trento

Un percorso più che in salita. Inizia con una sconfitta 3-0 (l'unico risultato netto guardando anche gli altri tabelloni) la serie playoff del Modena Volley impegnato con la capolista Trento. Nel fortino avversario la formazione di Giuliani lotta per un set, poi negli altri due si trova sempre in rincorsa. Gara 2 sarà a Modena domenica 10 marzo alle 16: sarà importante per la formazione fare un bel risultato per tornare di nuovo fra le mura di casa.

Inizio shock nel primo set con Giuliani a chiamare la pausa quasi subito (4-0). Trento scappa sull'8-3, poi Juantorena e compagni rimontano ed è pari 12-12. Punto a punto fino al 17 pari, poi è ancora Trento a mettere la freccia. Brava Modena sul 24-20 a cancellare tre palle set, chiude Trento 25-23.

Nel secondo set Trento inizia ancora bene (5-1) e questa volta Modena fa fatica (13-5); Giuliani richiama i suoi, ma Trento corre e chiude 25-18. Nel terzo set le due squadre sono in equilibrio fino al pari, Trento scava il break 15-10 ed è pausa Modena. Il finale è tutto casalingo: 25-18.