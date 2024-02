Superlega, Modena attende Catania e ha un solo obiettivo: vincere

Solo un obiettivo: vincere e tenersi stretto l'ottavo posto. Il Modena Volley si prepara per la penultima giornata di regular season e affronta domani, domenica 25 febbraio, alle 18, Catania. In palio tre punti d'oro.

"Siamo di fronte a una partita in cui è necessario giocare bene - ha detto il tecnico Alberto Giuliani - dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare nella nostra metà di campo. Noi proviamo sempre a imporre il nostro gioco, ci abbiamo provato anche a Trento e all’inizio in parte ci siamo riusciti. Sarà importante domenica partire senza nervosismi e portare a casa questi punti importanti per i play-off. Stiamo lavorando sulla continuità, abbiamo allungato i tempi di allenamento e sto chiedendo ai ragazzi una performance più stabile. Catania? Non ha più niente da perdere, giocherà col braccio libero. Riguardare spezzoni della gara con Trento ci ha fatto capire da un lato che possiamo tenergli testa, dall’altro che al momento loro sono molto più continui e solidi di noi. Formazione? Davyskiba come opposto sta facendo bene, pensiamo di continuare così".