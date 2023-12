Superlega, il PalaPanini quasi tutto esaurito attende il match fra Modena e Trento

Un PalaPanini quasi esaurito farà da palcoscenico al big match di giornata. Per la nona giornata di campionato di Superlega il Modena Volley si prepara ad affrontare Trento, la corazzata seconda in classifica a 22 punti (davanti a 24 c'è solo Perugia). Appuntamento domenica 10 dicembre alle 18.

"Il campionato sta andando come ci aspettavamo, siamo in linea con quello che ci eravamo prefissati. Nel quotidiano stiamo portando avanti il percorso che abbiamo cominciato, la curva di crescita non è mai scesa e questo ci fa vivere il lavoro con entusiasmo. Domenica affrontiamo una squadra molto forte, abbiamo tutto da guadagnare da gare come questa perché ci metteremo alla prova in un match difficile" dice il direttore sportivo Alberto Casadei.

"Loro non hanno ancora perso una partita quest’anno, il fascino di questa gara non lo scopriamo certo oggi, anche se per alcuni dei nostri giocatori sono situazioni nuove. Partite come questa creano sempre grande aspettativa ed è giusto così, spero che i tifosi sostengano la nostra squadra che sta facendo un bel percorso di crescita e va portato avanti insieme. In ottica Coppa Italia abbiamo come obiettivo quello di entrare nel tabellone delle prime otto, ci aspettano tre partite importanti di cui una, quella con Catania, sarà da portare a casa, le altre due dobbiamo vederle come occasioni per metterci alla prova".

Il direttore sportivo fa poi un punto generale: "Singoli? Fra i nuovi acquisti Davyskiba sta mostrando grande versatilità ed è un valore aggiunto importante, la crescita di Sanguinetti è sotto gli occhi di tutti e mi fa molto piacere, anche Brehme si sta inserendo benissimo, ma in generale tutta la squadra sta facendo il lavoro giusto. Juantorena? Nella costruzione di questa squadra abbiamo cercato un giocatore che potesse tramettere serenità ai compagni e l’abbiamo trovato in lui, a Taranto il suo ingresso è stato determinante dopo che era arrivato da una settimana di gestione a livello fisico che non ci ha permesso di schierarlo dall’inizio, ma non credo che la squadra sia dipendente da lui. In questo girone di andata stiamo seminando tanto, so che nella seconda parte di campionato raccoglieremo molti frutti. Federici? L’ortopedico ci ha dato il via libera per farlo tornare in campo, ha ricominciato ad allenarsi e domenica vogliamo portarlo a referto per poi recuperarlo progressivamente. Ieri abbiamo rivisto in allenamento anche Giulio Pinali, il suo percorso è ancora lungo, siamo contenti di rivederlo con la squadra. Gli infortuni fanno parte dello sport, speriamo di esserci lasciati alle spalle la parte più difficile su questo punto di vista".