Superlega, esame difficile per Modena: big match a casa della capolista

Tre giornate alla fine del campionato e tre finali per mantenere saldo quell'ottavo posto playoff. Il Modena Volley nella nona giornata di ritorno di Superlega incontra la capolista Trento in trasferta. Appuntamento domenica 18 febbraio alle 18.

"In questo momento abbiamo due obiettivi - ha detto il tecnico Giuliani - uno è la classifica, l’altro e la crescita della squadra. La gara con Trento va inquadrata in quest’ottica, voglio vedere miglioramenti da parte dei ragazzi. Ovviamente anche il risultato è importante , dobbiamo stare lì set dopo set e fare il meglio possibile. Trento è una squadra quasi perfetta, hanno fatto molti passi avanti nel corso della stagione e ci aspetta un match molto complicato, loro vorranno sicuramente riscattare la sconfitta della gara di andata. Questa partita va inserita in una settimana in cui abbiamo giocato già due volte e speso tante energie in due gare che era fondamentale vincere e l’abbiamo fatto, domenica daremo il massimo e vedremo quali situazioni si creeranno. Ogni gara si inquadra in un periodo, Trento è al massimo della sua condizione, ma noi andremo lì per giocare la nostra pallavolo. L’anno prossimo? Personalmente io ora penso a migliorare le prestazioni della squadra, certamente parlo con la società ma voglio che il focus di tutti sia su questo finale di stagione".