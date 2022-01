Modena Volley, Sartoretti dopo il ko in Cev Cup: "Chiediamo scusa a tifosi e sponsor, serve una riflessione"

"Ora possiamo solo chiedere scusa a tifosi e sponsor, a caldo brucia molto, ci prendiamo qualche giorno di riflessione, una riflessione che sarà a 360 gradi, per capire come procedere". Interviene il direttore generale del Modena Volley Andrea Sartoretti dopo il ko in Cev Cup della squadra contro la francesce Tours che sancisce l'eliminazione dalla Coppa. Un colpo che arriva dopo soli quattro giorni dall'eliminazione dalla Coppa Italia.

"Negli ultimi dieci giorni si è vista una involuzione di gioco inspiegabile, - dice Sartoretti - ci sono grande amarezza e delusione, dobbiamo guardarci tutti, dal primo giocatore all’ultimo componente dello staff tecnico, tutti devono darci una spiegazione.

Gli obiettivi di questa società erano importanti, ossia arrivare in fondo a tutte le manifestazioni. Ci rimane solo il campionato e dobbiamo onorarlo. Cosa è successo? E' proprio quello che vogliamo e dobbiamo scoprire. Siamo mancati sotto tanti punti di vista, non c'è stato più il gioco che avevamo visto nelle ultim 13 partite".