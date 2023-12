Superlega. Milano è super in rice, Modena è demolita

In partita il primo set e poi, bisogna dirlo, demolita. Il Modena Volley inizia il ritorno di campionato e chiude il suo 2023 con un'altra prestazione in totale ombra: al Mediolanum Forum di Assago la Powervolley Milano vince 3-0 (27-25; 25-17; 25-18). Niente punti per la formazione di Petrella, che subisce tantissimo la ricezione e gli attacchi di Ishikawa.

Il primo set è punto a punto e ci prova Modena a creare il primo break (7-10). Ishikawa e company ricuciono e si portano sul 18-16; Modena di nuovo pareggia e il finale è più che infuocato: 27-25.

Parte benissimo Milano (5-2) e Petrella richiama i suoi; Modena apareggia 8-8, ma Milano si porta ancora avanti (16-12) e fra le fila gialloblu è Davyskiba a provare a sbloccare la situazione ma colleziona belle giocate a errori (19-13). Il finale è 25-17.

Il terzo set sembra partire diversamente tanto che Piazza richiama i suoi sul 4-5 (Milano era partita avanti 3-1). Modena però fa paura solo fino a qui, perché Ishikawa carica in spalla i compagni e Catania è leader in difesa, Modena trova un rebus e i due time out di Petrella non sortiscono effetto (19-12). Un errore in battuta consegna la vittoria a Milano (25-18).