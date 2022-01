Modena Volley, in trasferta si fa rimontare da Piacenza ma è vittoria al quinto set

Più combattuta, con più fatica, ma è pur sempre vittoria. Il Modena Volley firma il 13esimo sigillo consecutivo, il decimo di fila in Superlega e batte 2-3 (22-25: 18-25; 25-18; 25-13: 13-15) a domicilio la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La formazione di Giani, avanti di due set, si è fatta rimontare e ha dovuto lottare fino all’ultima palla per aggiudicarsi i due punti. I punti ora sono 33, ma all’interno di una classifica molto particolare visti i tanti recuperi ancora da giocare.

“Cosa è cambiato dal terzo set? Intanto i cambi di Piacenza sono stati di qualità, quando leggo che Modena ha campioni e Piacenza no mi viene la pelle d’oca; - commenta coach Andrea Giani - noi abbiamo perso un po’ di intensità nelle cose che facciamo meglio. La pallavolo è tante cose, saper gestire situazioni, non è quanto sei “bello”, ma quanto sei efficiente in alcuni momenti e noi lo siamo stati. Siamo contenti delle vittorie, creano autostima, ma i conti si fanno alla fine. Non dobbiamo mai perdere di vista il lavoro in palestra, per vincere bisogna continuare a lavorare”.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 7-7, poi Modena ingrana e comincia a creare il divario (7-11); Il tabellone sena 9-14, poi Piacenza accorcia 16-18, ma Modena chiude 22-25.

Nel secondo set Modena si impone ancora prima: mette la freccia sul 3-4 e la tiene attivata fino all’ultimo punto. Stavolta Piacenza non trova vie di rientro, il 12-21 è il massimo vantaggio del set e il finale dice 25-18.

Il tetrzo set è la fotocopia capovolta di quello precedente: è Piacenza a mettere la freccia sul 4-3 e a tenerla attiva fino alla fine; il 20-12 è il massimo vantaggio e il finale dice 25-18.

Nel quarto set Piacenza corre (14-9), Modena non riesce ad accorciare (17-11), poi trova la via per il 17-15 e impatta 22-22; Piacenza porta la sfida al quinto set con un 25-23 finale.

La quinta frazione è combattuta, perché Modena non riesce mai a prendere il largo, ma di fatto si trova a comandare dall’inizio, finisce 15-13.