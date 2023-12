Superlega, capolavoro Modena: rimonta e vittoria da tre punti

Che capolavoro. Il Modena Volley rimonta e conquista una vittoria impotantissima da tre punti contro la vice capolista Trento: finale 1-3. Una grande prestazione di squadra con capitan Bruno a uscire nel finale di quarto set (17-23), fra l'ovazione dei pubblico e coach Petrella ad alzargli la mano per cercare tutti gli applausi meritati.

Un palaPanini da 4.615 tifosi che si è acceso poco per volta. La battaglia è già dal primo set con Trento a partire Bene (2-4), ma Modena a farsi sentire con Davyskiba (7-6); Trento sigla il 13-16, ma sono parecchi poi a fine gara gli errori al servizio e fra i primi c'è quello di Sbertoli per il 14-16. Trento scappa, sul 20-24 Petrella richiama i suoi, Modena cancella una palla set ma poi il muro ospite vale il 21-25.

Trento inidirizza ancora bene il set, break per il 13-17, poi Moden ricuce e sul 18 pari è pausa per Trento. Davyskiba è una macchina, anche Rinaldi e Sagnuinetti sono certezze (23-23). Finale concitato e un ace di Davyskiba vale il 27-25. Sempre lui inizia allo stesso modo, Modena è avanti 3-0 e Soli richiama i suoi; il set si "scalda subito", Trento sta lì, ma Modena trova sempre il modo di fare qualcosa in più (22-19). Altro finale concitato, ma la squadra di Petrella è in gas: 25-22.

Il quarto st è praticamente senza storia. Bruno è perfetto in battuta e nel servire i compagni, Davyskiba continua la marcia; gli errori in battuta ci sono da entrambe le parti, ma Modena è brava a tenere le distanze e Trento è impreparata: finale 25-16.