È modenese uno dei liberi più versatili dell’A2: Emma Falcone sa difendere e attaccare

Un ritorno in Serie A atteso dal 2021, risultati di squadra purtroppo deludenti ma su quelli personali non si può proprio dire nulla. Emma Falcone, modenese DOC classe 2001, è uno dei migliori liberi in assoluto dell’attuale campionato di A2 di volley femminile. Nonostante il club in cui milita, la Sirdeco Pescara, non abbia conquistato nemmeno una vittoria in questa travagliata stagione, una delle poche certezze è proprio lei, non a caso capitano della formazione abruzzese e capace di adattarsi persino ad altri ruoli.

Lo dicono i numeri ufficiali della Lega Volley Femminile: la classifica delle ricezioni perfette (quelle che rispondono a criteri come la traiettoria della palla e la posizione del campo in cui la stessa potrebbe cadere) vede in testa Sophie Andrea Blasi (Olbia) con il 55,6%, seguita a ruota proprio da Emma Falcone che attualmente vanta un invidiabile 52,39%. È una seconda piazza di cui si può andare fieri e che testimonia come il libero modenese sia tra i più affidabili in assoluto.

Per lei non è la prima volta in Serie A, “assaporata” per due stagioni di fila a due passi da casa, per la precisione a Sassuolo. Il periodo tra il 2019 e il 2021 è stato sicuramente utile per la formazione di questa giocatrice che ha sempre dimostrato di meritare un posto da titolare ovunque sia andata. Cresciuta dal punto di vista pallavolistico nelle giovanili della Moma Anderlini, della Liu Jo e poi della stessa Sassuolo, di recente ha messo in mostra il suo valore nel campionato di B1.

Nella stagione 2021-2022 ha giocato in Abruzzo, nello specifico nella Pallavolo Teatina (Chieti), per passare poi l’anno successivo alla Clementina 2020 (Ancona). L’unico punto ottenuto da Pescara quest’anno non ha lasciato spazio a molte gioie, ma Emma se ne è ritagliate diverse abbandonando - come già anticipato - anche il ruolo di libero in alcune occasioni, il tutto testimoniato dai 7 punti messi a segno in stagione, impreziositi da un ace e un muro. Affidabile, ma soprattutto versatile.