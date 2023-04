Emilbronzo 2000 Montale, Francesca Mammini: “Con Messina abbiamo fame di punti”

Un antipasto di Pasqua quello che andrà in scena la Palamagagni sabato 8 aprile alle 15. Le padrone di casa dell’Emilbronzo 2000 Montale ospiterà la Desi Shipping Akademia Messina, per la 6ª giornata della Pool Salvezza 2022/23. Le nerofucsia sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, dopo i successi con Perugia, Vicenza e Marsala, la seconda in casa. A presentare il match tramite i canali societari è Francesca Mammini, autrice di una grandissima prova nella scorsa giornata.

“Sono molto contenta di come è andata domenica, era una partita importante e la trasferta è stata impegnativa, nonostante tutto ho cercato di dare il mio meglio. Ringrazio molto la mia squadra che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà per portare a casa la vittoria. Adesso si prospetta un altro match molto importante contro Messina, la stanchezza si fa sentire, ma la fame dei tre punti è tanta”.

Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e Desi Shipping Akademia Messina è fissato per le ore 15.00 di sabato 8 aprile, presso il Palamagagni di Castelnuovo Rangone (MO). Gli arbitri del match saranno Fabrizio Giulietti e Deborah Proietti. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming, sul canale YouTube “Volleyball World Italia” oltre che in simulcast su volleyballworld.tv (anche sull’app di Volleyball TV).